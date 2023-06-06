Представитель ВВС Юрий Игнат заявил, что озвученные президентом Владимиром Зеленским 50 батарей Patriot, которых требует украинское небо, является вполне реальной целью.
В эфире телемарафона Игнат отметил, что Украина будет идти к этой амбициозной цели "в любом случае", - цитирует АрміяInform.
Он напомнил, что украинские ПВО будут усиливать не только Patriot, но и другие передовые западные ЗРК, а также истребителей. "И Patriot против баллистики, и SAMP-T тоже работает по баллистике, и другие системы - без них тоже никак. Это и IRIS-T, и NASAMS, это все - та основа ПВО, которое должно заменить старое советское вооружение", - сказал Игнат.
Поэтому такие цифры, как 50 батарей, не должны никого пугать, отметил представитель Воздушных сил: "Да, это дорого, но не все сразу. Мы будем последовательно укреплять нашу ПВО Воздушных Сил, Сухопутных войск и так далее. Ну и, ждем, конечно, хороших новостей о F-16 - нам очень нужен этот самолет".
Patriot в Украине - последние новости
Patriot остается главной целью последних воздушных атак РФ по Киеву. В частности, ЗРК может перехватывать якобы "гиперзвуковые" ракеты россиян "Кинжал".
Во время одного из ударов РФ установка была повреждена, однако с сети комплекс не выключали - система продолжила выполнять задачи по прикрытию украинского неба. Сейчас ПВО в Киевской области сбивает 100% всех вражеских воздушных целей.
В Украине в настоящее время присутствуют три дивизии (батареи) этого комплекса. В состав одной дивизии / батареи входит: силовая установка, РЛС станция (с радиусом действия 150 км), пункт управления огнем, пусковые установки, комплекс антенной мачты и сами ракеты.
ЗРК оснащен ракетами-перехватчиками и высокопроизводительной РЛС. Батареи удается быстро привести в полную боевую готовность, они способны вести огонь по нескольким целям одновременно, являются достаточно маневренными и защищенными от помех.