Patriot остается главной целью последних воздушных атак РФ по Киеву.

Представитель ВВС Юрий Игнат заявил, что озвученные президентом Владимиром Зеленским 50 батарей Patriot, которых требует украинское небо, является вполне реальной целью.

В эфире телемарафона Игнат отметил, что Украина будет идти к этой амбициозной цели "в любом случае", - цитирует АрміяInform.

Он напомнил, что украинские ПВО будут усиливать не только Patriot, но и другие передовые западные ЗРК, а также истребителей. "И Patriot против баллистики, и SAMP-T тоже работает по баллистике, и другие системы - без них тоже никак. Это и IRIS-T, и NASAMS, это все - та основа ПВО, которое должно заменить старое советское вооружение", - сказал Игнат.

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Поэтому такие цифры, как 50 батарей, не должны никого пугать, отметил представитель Воздушных сил: "Да, это дорого, но не все сразу. Мы будем последовательно укреплять нашу ПВО Воздушных Сил, Сухопутных войск и так далее. Ну и, ждем, конечно, хороших новостей о F-16 - нам очень нужен этот самолет".

Patriot в Украине - последние новости

Patriot остается главной целью последних воздушных атак РФ по Киеву. В частности, ЗРК может перехватывать якобы "гиперзвуковые" ракеты россиян "Кинжал".

Во время одного из ударов РФ установка была повреждена, однако с сети комплекс не выключали - система продолжила выполнять задачи по прикрытию украинского неба. Сейчас ПВО в Киевской области сбивает 100% всех вражеских воздушных целей.

В Украине в настоящее время присутствуют три дивизии (батареи) этого комплекса. В состав одной дивизии / батареи входит: силовая установка, РЛС станция (с радиусом действия 150 км), пункт управления огнем, пусковые установки, комплекс антенной мачты и сами ракеты.

ЗРК оснащен ракетами-перехватчиками и высокопроизводительной РЛС. Батареи удается быстро привести в полную боевую готовность, они способны вести огонь по нескольким целям одновременно, являются достаточно маневренными и защищенными от помех.

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