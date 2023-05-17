Однако официально США информацию о повреждении Patriot не подтверждают, а в Киеве отказываются комментировать.

Поврежденная во время российской атаки по Киеву в ночь на 16 мая система ПВО Patriot находится в рабочем состоянии, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Несмотря на повреждения, она может сбивать любые цели, в том числе сверхзвуковые ракеты.

По данным Washington Post и Reuters, скорее всего, установку удастся отремонтировать, не вывозя ее за пределы Украины.

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Россия повредила Patriot - главное

Накануне CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил о якобы повреждении Patriot в ходе воздушной атаки РФ по Киеву в ночь на 16 мая 2023 года. Правда, издание не смогло точно определить степень причиненного вреда вооружению.

Однако официально Соединенные Штаты эту информацию не подтверждают, а в Киеве отказываются комментировать.

Вместе с тем, спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат, утром 17 мая посоветовал общественности "не переживать за судьбу Patriot". По его словам, одному "Кинжалу" не удастся уничтожить дивизион Patriot, так как все его элементы размещены на расстоянии, а пуск ракет-перехватчиков осуществляется в автоматическом режиме.

Однак в Воздушных силах не скрывают, что свои "гиперзвуковые" ракеты РФ подготовила для "особых" целей - в частности, по военным объектам и объектам топливно-энергетического сектора.

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