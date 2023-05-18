Игнат еще раз повторил, что одним "Кинжалом" систему Patriot уничтожить не удастся.

В Воздушных силах не опровергли и не подвердили информацию CNN о повреждении обломками российской ракеты двух компонентов американской батареи Patriot во время воздушной атаки в ночь на 16 мая. В ВВС ограничились одним намеком.

В эфире "Мы - Украина" спикер ВВС Юрий Игнат ответил, что удивлен, что такую информацию берется освещать именно американская пресса.

Игнат, усмехнувшись, еще раз повторил, что одним "Кинжалом" систему Patriot уничтожить не удастся. "Если там есть определенные повреждения, я думаю, что они будут восстановлены... Patriot работает, возможно, даже работал этой ночью", - намекнул Игнат.

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Игнат попросил всех сохранять спокойствие, ПВО и в дальнейшем работает.

Patriot в Украине - главное

На днях ряд американских СМИ со ссылками на анонимные источники заявили, что одна из батарей Patriot была атакована российским "Кинжалом" во время ночной атаки на 16 мая 2023 года.

Вскоре пресса добавила, что повреждения не требуют ремонта за рубежом, а также позволяют Patriot и в дальнейшем перехватывать российские баллистические ракеты.

В свою очередь, в Воздушных силах, на фоне заявлений Минобороны России о якобы уничтоженной системе, заявили, что один "Кинжал" не способен привести к таким последствиям, ведь батарея состоит из отдельных элементов, расположенных на расстоянии друг от друга.

Издание "CNN", ссылаясь на "официального представителя США, знакомого с этим вопросом", уточнило, что ракета повредила два компонента дивизиона - генератор и часть электроники системы.

По словам чиновника, система оставалась работоспособной на протяжении всей атаки и не покидала сеть.

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