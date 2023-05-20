Однако, по его мнению, такое использование ЗРК не является целесообразным.

Американские ЗРК Patriot теоретически можно применять для сбития российской авиации, однако такое использование дефицитного вооружения не является целесообразным. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил эксперт по авиации Валерий Романенко.

Он отметил, что дальность ракет этого зенитно-ракетного комплекса составляет 150 километров, поэтому чтобы он доставал вражеские самолеты, нужно расположить пусковые установки за 120 километров до линии боевого столкновения, чтобы они могли бить хотя бы на 30 километров вглубь вражеской территории.

Однако стоит помнить, что это существенно увеличивает риски поражения ЗРК россиянами, которые для этого могут использовать обычные ракетные системы залпового огня.

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"100 километров - это уже досягаемость не просто вражеских тактических ракет, а досягаемость РСЗО, которые запускают по два десятка снарядов, которые сбить нельзя. Поэтому очень опасно подсовывать эти редкие системы к линии фронта. Мы можем из благих намерений просто их потерять", - сказал он.

Также Романенко прокомментировал информацию CNN о том, что украинские военные по меньшей мере один раз использовали американский ЗРК Patriot, чтобы сбить самолет дальней авиации ВКС РФ.

"Если Patriot был расположен достаточно близко к линии фронта, то такое могло быть, но пока об этом заявил анонимный источник, неизвестный чиновник. Также неизвестен тип самолета, неизвестное место. Слишком много неизвестного", - сказал он.

Patriot в Украине - главное

Зенитно-ракетный комплекс Patriot уже продемонстрировал, что может перехватывать не только обычные ракеты оккупантов, но и "гиперзвуковые", ведь во время недавних обстрелов Киева сбивал "Кинжалы".

Для россиян установки Patriot стали едва ли не самой желанной целью, они даже заявили, что ЗРК была полностью уничтожена после одной из ракетных атак. В СМИ была информация, что повреждения были незначительными, а систему даже не придется вывозить за пределы Украины для ремонта, поэтому она продолжила защищать Украину от вражеских атак.

Вскоре CNN со ссылкой на американских чиновников заявил, что украинские военные по меньшей мере один раз использовали Patriot, чтобы сбить самолет дальней авиации ВКС РФ. Такое применение ЗРК в прессе назвали вынужденной мерой и "импровизацией" ВСУ на фоне отсутствия в Воздушных силах западных истребителей.

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