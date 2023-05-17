Все шесть российских ракет Х-47 "Кинжал" ночью 16 мая, которые были запущены в сторону Киева, уничтожили силы ПВО.

Пока невозможно точно установить, по каким объектам украинской инфраструктуры россияне выпустили "Кинжалы" в ночь на 16 мая, однако у врага "целый список" целей, рассказал в эфире телемарафона спикер воздушных сил Юрий Игнат.

"Когда ракету перехватывают высоко в небе, то вычислить, куда именно целили, не можем. Там отклонение на несколько градусов - и ракета летит на десяток километров дальше. Поэтому мы не узнаем, куда они летели именно потому, что цели были уничтожены", - пояснил Игнат.

В то же время он подтвердил, что в приоритете россиян сейчас есть разные цели. "Они (россияне - ред.) имеют список приоритетных целей, которые они будут пытаться поразить по всей территории Украины. Конечно, это и инфраструктурные объекты, и военные объекты, возможно, склады, возможно, объекты топливно-энергетического сектора", - высказался представитель ВВС ВСУ.

Видео дня

По его словам, у врага все это давно запланировано, вопрос в другом: как РФ будет планировать тот или иной удар в следующий раз.

Атака "Кинжалов" по Киеву 16 мая 2023 года - главное

В ночь на 16 мая Россия снова атаковала Украину ракетами. Все шесть российских ракет Х-47 "Кинжал" ночью 16 мая, которые были запущены в сторону Киева, уничтожили силы ПВО.

Вскоре в СМИ появились слухи о поражении системы Patriot. Однако ни Белый дом, ни Банковая эту информацию не подтверждают.

В ВСУ затем добавили, что одним "Кинжалом" уничтожить целую систему не удастся, поскольку каждый ее элемент размещен на расстоянии, а перехват вражеских целей происходит в автоматическом режиме.

По словам эксперта Александра Коваленко, "некоторые ракеты Х-55, которые российские войска применяли в ходе последних двух ракетных атак по Украине, были без боевой части": "То есть, использовались как болванки, для истощения ПВО и отвлечения внимания. Также, следует понимать, что такие болванки используют и для раскрытия ПВО".

Вас также могут заинтересовать новости: