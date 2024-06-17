Российская госкорпорация отмечает, что в РФ якобы наращивают выпуск этих самолетов.

Российская государственная корпорация "Ростех" заявила, что поставила Министерству обороны РФ партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Как говорится на сайте "Ростеха", после проведения комплекса заводских испытаний истребители были якобы отправлены в войска. Отмечается, что Су-34 составляют "важную часть ударной мощи фронтовой авиации России"

"Ростех" заявляет, что истребитель Су-34 предназначен для уничтожения наземных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном расстоянии от аэродрома базирования. Он может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, утверждает госкомпания.

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Российская госкорпорация отмечает, что в РФ якобы наращивают выпуск этих самолетов.

Потери российской авиации

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июня в Астраханской области РФ на авиабазе Ахтубинск, расположенной в 589 километрах от линии фронта, был поражен по меньшей мере один истребитель Су-57.

Позже в ГУР Минобороны Украины сообщили, что могли быть поражены два российских "сверхсовременных" истребителя Су-57, и у противника были потери среди личного состава.

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