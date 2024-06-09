По предварительным сведениям, в результате удара по российскому аэродрому РФ понесла безвозвратные и санитарные потери, поделился представитель ГУР МО.

В России, по предварительным сведениям, могли быть поражены два российских "сверхсовременных" истребителя Су-57, и у противника есть потери среди личного состава.

Такой информацией в эфире телемарафона поделился представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. "Прежде всего, мы констатируем сам факт поражения. Главное управление разведки не комментирует средства поражения, как официально, что это была за операция, и чья. Но выводы каждый может делать сам. Информация уточняется, и действительно, это очень хорошие новости для Украины. Это первое боевое поражение этого "сверхсовременного" самолета, который Россия позиционирует как самолет пятого поколения, впрочем, у многих в мире в этом есть сомнения", - отметил он.

Юсов подчеркнул, что эта новость действительно уже стала важной и знаковой для военных экспертов, международного военного сообщества, ну и статья в "Википедии" очень оперативно обновилась, но это еще не все. "Есть данные, которые продолжают уточняться, и предварительная информация о том, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два. Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов", - сказал представитель ГУР.

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Он подчеркнул, что вражеские самолеты Су-57, не заходя в воздушное пространство Украины, наносили ракетные удары именно по гражданским объектам, по мирной инфраструктуре.

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В ГУР МО сообщили, что 8 июня в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск", который находится в 589 километрах от линии фронта, поражен истребитель Су-57.

Стоит отметить, что Россия во время полномасштабного вторжения уже понесла серьезные потери в Украине и в технике, и в живой силе. В частности, общие авиационные потери РФ на 9 июня, по сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, такие - подтверждена ликвидация 357 самолетов и 326 вертолетов. Насчет личного состава - украинская сторона сообщала, что "минусовано" уже примерно 518 560 российских захватчиков.

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