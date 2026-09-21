Россия увеличит производство 'Шахедов' на 78%: Politico раскрыло план

Россия расширяет мощности завода, котрый производит ключевой компонент для дронов-камикадзе.

Россия планирует резко нарастить производство углеродного волокна – ключевого компонента для производства корпусов беспилотников-камикадзе. В результате Кремль сможет производить дополнительно десятки тысяч ударных беспилотников в год. Об этом пишет Politico, ссылаясь на планы по расширению завода "Алабуга-Волокно", оказавшиеся в распоряжении издания.

По данным издания, расширение завода в Татарстане, принадлежащего госкорпорации "Росатом", позволит Москве к 2029 году ежегодно производить дополнительно 500 тонн углеродного волокна аэрокосмического класса военного назначения.

"По оценке одного из экспертов, увеличение объемов производства позволит выпускать дополнительно 28 000 ударных дронов в год – это рост на 78% по сравнению с текущими показателями производства таких аппаратов", - отмечает издание.

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В настоящее время Россия способна производить более 36 000 дронов-камикадзе "Герань", ежегодно.

Как отмечает издание, завод "Алабуга-Волокно" находится под санкциями Великобритании, США и ряда других западных стран. Этот завод является ключевым звеном в цепочке поставок российского военно-промышленного комплекса. Ранее в этом году завод уже получил партию химических компонентов для производства углеволокна (весом 46 тонн) от китайской государственной корпорации.

Как отмечает Politico, документы о расширении завода получил Украинский центр безопасности и сотрудничества. Их подлинность признали в Палате представителей США, а также правительство Украины.

Согласно спутниковым снимкам, сделанным в период с мая по июль, уже ведутся работы по расчистке территории для строительства. При этом эксперт по вооружениям Дэвид Олбрайт отметил, что для того, чтобы завершить строительство завода к 2027 году, "необходимы высокие темпы работ".

Как отмечает Politico, Москва работает над увеличением объемов собственного производства углеродного волокна, чтобы снизить зависимость от импорта из Китая. Цель – к 2030 году произвести около 130 000 беспилотников, а к 2035 году Россия планирует увеличить этот показатель до 350 000 единиц.

"Без углеродного волокна такой беспилотник не сделать", – отметил Олбрайт. Он пояснил, что этот материал невозможно заменить чем-то другим без увеличения веса аппарата, поскольку он используется для усиления крыла и внутренних конструкций, в частности, узлов крепления топливного бака и двигателя.

При этом, как считает Сергей Кузан, руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества, беспилотники, производимые в российской ОЭЗ "Алабуга", вероятно, станут основным инструментом будущих ударных кампаний РФ в Европе.

Российские "Шахеды" - последние новости

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) сообзил, что Россия запускает реактивные "Шахеды" по Украине фактически с завода.

Кроме того, OSINT-аналитики заявляют что россияне строят в ОЭЗ "Алабуга" подземные цеха для производства беспилотников - уже построено около 42 000 м² подземных помещений под будущие производственные мощности.

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