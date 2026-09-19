Россия запускает реактивные 'Шахеды' по Украине фактически прямо с завода, - Флэш

Он опубликовал фотографию деталей одного из дронов.

Россия запускает реактивные "Шахеды" по Украине фактически с завода. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

Он опубликовал фото деталей одного из дронов и отметил, что дата на них является датой изготовления именно этой детали, а сам "Шахед" был собран позже.

Ранее в уцелевшей модификации Seeker обнаружили преимущественно китайские компоненты, боевую часть массой до 90 кг, камеру и системы связи, которые позволяют оператору корректировать полёт в реальном времени. Основные характеристики:

Видео дня

Двигатель TG-2000 позволяет разгоняться до 450=500 км/ч, подниматься на высоту до 8 км и преодолевать расстояние более 700 км.

Mesh-модем обеспечивает передачу видео и управление на расстоянии около 300 км, а сами дроны могут ретранслировать сигнал друг через друга.

Камера имеет дневной, ночной и инфракрасный режимы, а также 10-кратный оптический и 32-кратный цифровой зум.

16-канальная CRPA-антенна затрудняет работу средств РЭБ. Внутри также обнаружены два GSM-модема с SIM-картами.

Именно сочетание высокой скорости, управления в реальном времени и устойчивости к РЭБ делает такие дроны более сложными целями для украинской ПВО.

Реактивные "Шахеды"

Сегодня сообщалось, что в Украине создан и успешно применен новый дрон-перехватчик. Военная контрразведка Службы безопасности показала сбивание в воздухе на большой скорости российского реактивного дрона.

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