Украина научилась глушить связь на Шахедах, но россияне разработали другую навигацию, – Флэш

Альтернативные модели навигации постоянно развиваются.

Несмотря на удобство и высокую точность спутниковой навигации, по которой сейчас наводятся большинство ударных и разведывательных дронов, у нее есть серьезный недостаток – уязвимость к воздействию средств РЭБ. Поэтому со временем она утратит актуальность, причем от ее использования откажутся как украинские военные, так и россияне. Такой прогноз сделал советник президента Сергей Бескрестнов (Флэш).

Альтернативой, по его словам, является визуальная навигация. Но и она имеет существенный недостаток, ведь сильно зависит от погоды.

"Самой перспективной и самой крутой системой является навигация по неоднородностям магнитного поля Земли. Над ней сейчас работают самые передовые компании мира", – считает советник.

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Он рассказал, что пока такая система находится в стадии разработки, применяются другие варианты. В частности, навигация по наземным радиомаякам. Он объяснил принцип работы: на устройстве устанавливают приемники, на которые поступает сигнал из трех точек на земле. Далее математические расчеты показывают местонахождение дрона, ведь координаты маяков известны, а задержки сигнала можно измерить. Флэш подчеркнул, что сейчас Украина активно применяет эту технологию при запуске и полетах разведывательных БПЛА. А россияне начали делать это ещё раньше: в 2022 году БПЛА "Зала" имели опцию ориентации по маякам. Теперь они пошли дальше:

"В декабре 2025 года противник рассказал о технологии навигации по маякам "Ариадна". Этот проект не был приостановлен, а развивался все это время, и сейчас противник рассматривает варианты установки системы как на "Шахедах", так и на КАБ (ракеты)".

По словам Флэша, если система будет доведена до ума, то позволит оккупационной армии ориентироваться в глубине нашей территории на расстоянии до 100 км. "А это возможность точно атаковать огромную часть Украины", – подчеркнул он.

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Как писал УНИАН, в июле стало известно, что противник начал применять ударные дроны "Молния", на которых нет ни одной антенны, но есть камера и компьютер. Это означает, что выбор цели и наведение на неё полностью автоматические.

Украина также научила дроны самостоятельно выбирать и атаковать цель. Такие дроны могут выполнять задачи даже тогда, когда россияне глушат мобильную связь и из-за этого операторы теряют возможность продолжить управление.

Другие угрозы со стороны РФ

Добавим, что после реактивных "Шахедов" россияне могут начать применять дешевые крылатые ракеты со скоростью 500–750 км/ч. Как подчеркнул Сергей Бескрестнов, для противодействия этой будущей угрозе необходимо производить украинские недорогие ракеты.

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