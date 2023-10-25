В прошлом году у берегов Ливии было конфисковано 146 единиц бронетехники в рамках усилий по обеспечению эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну.

Евродепутаты предлагают передать Украине военную технику, конфискованную в прошлом году у берегов Ливии, сообщает Politico.

"Депутаты Европарламента хотят найти практическое применение для 146 единиц бронетехники, конфискованных в прошлом году во время двух операций Военно-морской миссии ЕС IRINI в рамках усилий по обеспечению соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия Ливии", - пишет издание.

Отмечается, что согласно исследованию, опубликованному нидерландской телевизионной программой RTL Nieuws, члены Европейского парламента будут давить на страны ЕС, чтобы они отправили изъятую военную технику в Киев.

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В частности, нидерландский либеральный законодатель Барт Гротуйс попросил членов Европарламента подписать письмо до конца работы в четверг. "Мы призываем вас передать Украине захваченные транспортные средства операции IRINI и аналогичное военное оборудование или боеприпасы из этой или других операций ЕС", – говорится в письме.

Кроме того, как отмечает издание, Гротуйс сообщил, что он разговаривал с двумя послами ЕС, которые "оба были очень увлечены и сказали, что это очень креативно", но отказался раскрыть, какие страны ЕС участвуют.

В пятницу письмо Гротуйса будет отправлено государствам-членам из комитета по политике и безопасности (PSC) совета, который руководит политикой безопасности, и Комитета Европейского содействия миру, который руководит внебюджетным финансированием ЕС, предоставляемым Украине.

Оружие для Украины - что известно

Ранее в НАТО заявили, что уже "видят дно" в собственных запасах вооружений, поэтому дальнейшие поставки Украине должны идти за счет нового производства.

В Украине отметили, что война между Израилем и ХАМАС показывает, что Запад должен наращивать производство оружия, ведь объемы производства оружия во всем мире отстают от необходимого уровня.

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