Это будет первое из трех совместных предприятий, целью которых является размещение производства вооружений в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине объявят о создании нового совместного оборонного проекта между немецкой компанией Rheinmetall и украинским "Укроборонпромом".

Как сообщил в интервью Politico глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин, это будет первое из трех совместных предприятий, целью которых является размещение производства вооружений в Украине.

Камышин отметил, что организация совместного производства будет включать несколько этапов. Во-первых, это обслуживание и сборка.

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"Немецкие компании стремятся начать локальное техобслуживание оружия, которое они отправляют в Украину", — сказал Камышин. После этого, по словам Камышина, совместное предприятие перейдет "к сборке, а затем производству, изготовлению бронетехники. Министр назвал это "логическим развитием отношений" между Берлином и Киевом.

Камышин намекнул на следующее совместное предприятие, сообщив Morning Defense, что Flensburger Fahrzeugbau, немецкий производитель военной техники, станет партнером "частной украинской оборонно-промышленной компании". Вместе эти два совместных предприятия будут "охватывать весь спектр немецкого вооружения, поступающего в Украину и способного обслуживаться в Украине".

Оружие для Украины

Камышин заявил POLITICO, что западным странам необходимо ускорить производство ракет, снарядов и военных дронов как можно ближе к линии фронта. он отметил, что нужно начать строительство производственных мощностей уже сейчас, поскольку война в Израиле, показывает, что оборонная промышленность во всем мире является местом для инвестиций на протяжении десятилетий.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall получил крупный заказ на боеприпасы калибра 155 мм для Украины и Германии.

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