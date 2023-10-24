Политики задаются вопросом, смогут ли западные союзники одновременно поддержать Украину и Израиль системами ПВО и артиллерией.

Столкнувшись с войной на два фронта - в Украине и на Ближнем Востоке - Киев призывает западные демократии увеличить инвестиции в вооружение, заявляя, что объемы производства оружия во всем мире отстают от необходимого уровня.

В интервью министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил POLITICO, что западным странам необходимо ускорить производство ракет, снарядов и военных дронов как можно ближе к линии фронта.

"Свободный мир должен производить достаточно, чтобы защитить себя. Вот почему мы должны производить больше и более качественное оружие, чтобы оставаться в безопасности", - сказал Камышин во время миссии в столицу Германии, чтобы убедить производителей оружия инвестировать в Украину.

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По его словам, нынешняя мощность завода ужасна.

"Если собрать воедино все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, этого будет недостаточно для этой войны", - сказал Камышин о состоянии дел на более чем 1000-километровой активной линии фронта Украины.

В то время как Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа, а боевые действия вдоль линии соприкосновения на Украине набирают обороты, армии сжигают боеприпасы со скоростью, невиданной за последние десятилетия. Политики задаются вопросом, смогут ли западные союзники одновременно поддержать обе страны системами ПВО и артиллерией.

Ответ, по мнению Камышина, заключается в том, чтобы начать строительство производственных мощностей уже сейчас.

"То, что происходит сейчас в Израиле, показывает и доказывает, что оборонная промышленность во всем мире является местом для инвестиций на протяжении десятилетий", - сказал он.

Производство оружия с Германией

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall получил большой заказ на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках сделки с правительством Германии, призванной пополнить запасы Бундесвера снарядами Assegai.

Как отметили в пресс-службе Rheinmetall, правительство заказало у них на поставку украинским вооруженным силам десятков тысяч снарядов L15, а также обычных 155-мм снарядов Assegai для немецкой армии. Поставки планируется осуществить в 2024 году. Стоимость заказа находится в нижнем трехзначном диапазоне миллионов евро, добавили в компании.

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