Теперь документ должны одобрить конгрессмены и сенаторы

Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Общая сумма составляет 847,3 миллиарда долларов, из них 800 миллионов долларов для Украины.

"Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 млн долларов помощи в 2023 финансовом году", - говорится в проекте оборонного бюджета США.

Отмечается, что общая сумма прямой военной помощи Украине составляет 19,3 миллиарда долларов.

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Кроме того, в бюджете предусмотрены 6 миллиардов долларов для сдерживания Российской Федерации в Европе и 11,5 миллиарда долларов для сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также Вашингтон планирует добиваться того, чтобы исключить Россию из международных организаций, в том числе из "Большой двадцатки", а также ввести вторичные санкции за участие в золотовалютных операциях с РФ.

Проект оборонного бюджета США на 2023 год может стать самым большим в истории страны, если он пройдет все согласования и его подпишет президент Джо Байден.

Военная помощь от США - что известно

В начале ноября США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который включили ракеты ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы HIMARS. Кроме того, в пакет вошли 400 гранатометов, оборудование для разрушения препятствий и зимнее снаряжение.

При этом глава минобороны США Ллойд Остин сообщил, что семь стран намерены предоставить Украине системы ПВО.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцам сейчас помогают около двух десятков стран, речь идет о США, Великобритании, Австралии, Дании, Греции, Эстонии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Словакии, Чехии, Финляндии, Франции и Швеции.

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