Изменится не только количество военных, которые пройдут обучение, но и подход к самой подготовке бойцов.

В Администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность значительного расширения подготовки украинских защитников на американской базе в Германии. Речь идет об обучении 2500 военных ежемесячно.

Как сообщает CNN, американские власти планируют не только увеличить количество украинских военных, которые будут проходить обучение, но и изменить сам подход к подготовке бойцов.

"Согласно новой программе, США начнут обучать значительно большие группы украинских солдат более сложной тактике боя, включительно с тем, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой", – говорится в материале.

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Источник издания отмечает, что эта подготовка будет "гораздо более интенсивная и комплексная", по сравнению с той, которую украинские военные получали в Польше или Великобритании.

Война в Украине: помощь от США

30 ноября стало известно, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило контракт на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Речь идет об изготовлении шести систем ПВО.

Кроме того, США рассматривают передачу Украине системы противоракетной обороны Patriot для поддержки войск ПВО против атак России. Источник CNN сообщил изданию, что обеспечение Украины средствами ПВО является "наивысшим приоритетом" США.

Ранее также сообщалось, что Штаты предоставят Украине 53 млн долларов для того, чтобы срочно закупить оборудование, которое нужно нашему государству для восстановления энергетической системы, поврежденной в результате массированных атак со стороны РФ.

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