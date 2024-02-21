Сегодня стало известно, что Иран передал России сотни баллистических ракет, о которых Украина может разве что мечтать.

Поставка иранских ракет в Россию свидетельствует о том, что Запад оказался худшим союзником для Украины, чем Иран для России. Такое мнение высказал итальянский военный аналитик Томас Тейнер.

"Иран: 400 ракет в Россию. Запад: чертово ничего в Украину. Запад как союзник плох. Тысячи перехватчиков и ракет на наших складах, но черви, такие как Шольц и Байден, и вся Республиканская партия США позволяют иранским муллам (!) и северокорейскому Ким Чен Ыну определять наше будущее", - написал он в своем Твиттере.

Подчеркивая необходимость дальнейшей поддержки Украины, Тейнер также привел график, на котором изображена динамика военных потерь СССР в войне против Германии. Как свидетельствует график, чем больше оружия СССР получал по ленд-лизу, тем меньшими были потери Красной Армии.

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"Каждый раз, когда какой-то идиот говорит, что Красная Армия "победила Вермахт", я вытаскиваю эту таблицу. Немцы массово убивали советских солдат, пока американская ленд-лизовская техника не спасла их задницу", – пишет он.

Россия получила баллистические ракеты из Ирана

Как писал УНИАН, сегодня авторитетное информагентство Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники, что Иран предоставил России около 400 баллистических ракет. Часть из них-это ракеты "малой дальности" Fateh-110, Zolfaghar, которые способны уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

По данным источников, поставки стартовали в начале января после длительных переговоров. Неназванный иранский военный чиновник рассказал, что было по крайней мере четыре поставки ракет, и в ближайшие недели их будет еще больше.

Другой высокопоставленный чиновник заявил, что некоторые ракеты были отправлены в Россию морским транспортом через Каспийское море, а другие - доставлены самолетом.

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