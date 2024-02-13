Большую роль играет не только сам самолет, но и оружие, которое он может использовать.

Истребители F-16 необходимы Украине не только для ведения боевых действий. Они могут использоваться и для противодействия средствам нападения на гражданских, которые применяет противник.

"На мой взгляд, первая эскадрилья будет работать как летательный зенитно-ракетный комплекс. Прежде всего охота на крылатые ракеты, возможно, баллистику, даже "Шахеды", – отметил в эфире "24 канала" военный эксперт Петр Черник.

Большую роль играет не только сам самолет, но и оружие, которое он может использовать. F-16 может применять 105 показателей оружия: в том числе авиационные и кассетные бомбы, а также дальнобойные ракеты.

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"Должен подчеркнуть: авиация нужна критически. Уинстон Черчилль – люблю цитировать этого почтенного господина – в свое время утверждал, что авиация – это кавалерия современности. Действительно ничего не изменилось", – добавил Петр Черник.

F-16 для Украины: последние новости

Истребители F-16 уже можно было бы разместить на украинской территории. Такое мнение высказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что они уже взлетали с украинских аэродромов

Недавно в Нидерландах также объявили, что предоставят Украине еще шесть единиц F-16. Таким образом только от этой страны мы получим 24 таких самолета.

Тем временем за рубежом активно продолжается подготовка украинских пилотов, которые будут управлять самолетами F-16. На фоне проблем с принятием финансирования для поддержки Украины в США заверили, что у Национальной гвардии все еще достаточно средств, чтобы завершить обучение летчиков.

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