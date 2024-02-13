По его словам, как только будет полная готовность технического персонала и летного состава, мы получим эти самолеты.

Украинские аэродромы уже готовы принимать истребители F-16 по меньшей мере в режиме оперативных. И речь идет не об одном или двух аэродромах, говорит военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

"Проблем с аэродромами абсолютно никаких нет. Есть вопросы, возможно, связанные с безопасностью, авиационной безопасностью, переброской техники или неготовностью инженерно-технического состава для приема самолетов. Принять самолеты – это одно, а обслуживать – другое", – объяснил он в эфире "24 канала".

По его словам, как только будет полная готовность технического персонала и летного состава, мы получим F-16. Однако есть вопросы с принятием финансирования для Украины, передачей дальних средств поражения, серьезных партий вооружения.

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Передача F-16 Украине: последние новости

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорит, что истребители F-16 уже можно было бы разместить на украинской территории. Они уже взлетали с наших аэродромов, а у наших специалистов есть соответствующий опыт обслуживания. Он подчеркнул, что подготовка инфраструктуры для F-16 сегодня является очень серьезной, особенно в условиях боевых действий.

Ранее в США заверили, что несмотря на то, что деньги на помощь Украине закончились, а новый пакет финансирования не одобрен, у Национальной гвардии США все еще достаточно средств, чтобы завершить обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

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