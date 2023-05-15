Эта техника поедет на самое сложное направление фронта - Донецкое.

В Днепре бронированную разведывательно-караульную машину, которая несколько лет была экспонатом в музее, отправляют на фронт. Вторую жизнь технике дали волонтеры.

Как говорится в сюжете ТСН, до ремонта это была просто бронированная коробка, без оборудования внутри, которая не могла ехать своим ходом.

Большинство запчастей пришлось заменить: вместо старого двигателя поставили надежный "мерседесовский". Машину осовременили и перекрасили и уже передали военным.

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Бронированная разведывательно-караульная машина поедет на Донецкое направление, где будет возить солдат, боеприпасы и эвакуировать раненых.

"Главное - это подвоз личного состава и БК на позиции. Также будут вывозиться раненые, "трехсотые". Конечно, для таких дорог, как там, эта машина нам очень нужна", - говорит "Псих", военнослужащий ВСУ.

Как 100-летние пулеметы "Максим" получили вторую жизнь

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года по консервации достали более 30 тысяч пулеметов"Максим". Они пролежали на складах с 40-х годов. Именно с помощью этих пулеметов защитники Украины сбивали некоторые "Шахеды" во время атак на Киев. И здесь древним "Максимам" помог сверхсовременный тепловизор.

Поэтому с осени 2022-го года эти мастодонты оружия получили новую жизнь, во время атак иранскими дронами-камикадзе.

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