Ствол пулемета имеет ресурс в 30-36 тысяч выстрелов подряд, говорит военный.

Пока западные союзники не начали поставлять Украине современное оружие, в начале 2022 года из консервации достали более 30 тысяч пулеметов "Максим". На армейских складах он пролежал с 40-х годов. И именно эти пулеметы в руках бойцов сил терробороны защищали Киев и Чернигов, и освобождали Харьковщину.

"Максимы" обороняют Украину до сих пор - теперь на сверхсовременном фронте противовоздушной обороны, говорится в сюжете ТСН. Именно с помощью этих пулеметов наши защитники сбили два "Шахеда" во время одной из последних ночных атак на Киев. И тут древним "Максимам" помог сверхсовременный тепловизор.

Отмечается, что осенью 2022-го года эти мастодонты оружия получили новую жизнь, во время атак иранскими дронами-камикадзе. Выяснилось, что лучшим зенитным средством против ударных БПЛА стали спаренные пулеметы. Причина - в водяном охлаждении дула. Ствол "Максима" почти все время в воде, пулемет может непрерывно стрелять несколько минут и выпустить в дроны 2 тыс. пуль до того, как вода закипит. Такой режим стрельбы современным пулеметам и не снился.

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Справка. Пулемет Максима — станковый пулемет, разработанный британским оружейником американского происхождения Гайремом Стивенсом Максимом в 1883 году.

Он стал одним из родоначальников автоматического оружия, и широко использовался во время англо-бурской войны 1899-1902, Первой и Второй мировой войн, а также во многих современных войнах.

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