Поставщиком танков может стать швейцарская компания.

Правительство Нидерландов хочет приобрести десятки танков Leopard 1 для дальнейшей передачи их в Украину. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Отмечается, что поставщиком танков может стать швейцарская компания. Такую информацию сообщили телерадиокомпании источники в Гааге. При этом для приобретения техники необходимо получить разрешение правительства Швейцарии, а эта страна хочет держаться в стороне, пишет NOS.

Ранее в Швейцарии говорили, что поставки оружия ставят под угрозу нейтралитет страны. Так что сделка по покупке танков Leopard 1 еще не заключена. Кроме того, пока неизвестно, сколько будут стоить эти танки.

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Оружие для Украины: помощь партнеров

Соединенные Штаты приобретут для Украины установки Gepard более чем на 118 миллионов долларов. Контракт получила компания Global Military Products.

Кроме того, в новом пакете помощи от США, который объявили 31 мая, Украина впервые получит ракеты AIM-7 Sparrow ценой около 125 тысяч долларов за каждую. Это ракеты класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением и осколочно-фугасной боевой частью.

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