Одна такая ракета стоит около 125 тысяч долларов.

Украина получит от Соединенных Штатов ракеты AIM-7 Sparrow. Они войдут в новый пакет военной помощи, о котором объявили в среду, 31 мая 2022 года.

Как отмечается на сайте Воздушных сил США, AIM-7 Sparrow является ракетой класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением и осколочно-фугасной боевой частью. Она обладает всепогодными, всевысотными боевыми возможностями и может атаковать высокопроизводительные самолеты и ракеты с любого направления. Она используется в США и странах НАТО.

Характеристики

Ракета AIM-7 Sparrow – управляемая ракета, которая относится к класу "воздух-воздух". Ее длина составляет 3,64 метра, а диаметр – 0,2 метра. Масса составляет примерно 225 кг. При этом ее скорость и диапазон действия засекречены.

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Она состоит из четырех основных секций:

секции наведения,

боевой части,

управления,

ракетного двигателя.

У AIM-7 Sparrow цилиндрическое тело с четырьмя крыльями посередине и четырьмя хвостовыми плавниками. Внешние размеры ракеты AIM-7 Sparrow в течение многих лет оставались практически неизменными. В то же время "внутренняя часть" новых модификаций получила ряд улучшений со значительно расширенными возможностями.

Отмечается, что одна такая ракета стоит около 125 тысяч долларов. Ее могут нести истребители F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon.

История разработки ракет AIM-7 Sparrow

Эту ракету начали разрабатывать в 1947 году. Первые испытания провели уже в 1948-м. На вооружение Воздушных сил США она поступила в 1956 году.

Версия AIM-7F поступила на вооружение ВВС в 1976 году в качестве основной ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности для истребителей F-15.

Модификация AIM-7M, которая является единственной применяемой сейчас версией, поступила на вооружение в 1982 году. Военные отмечают, что она имеет повышенную надежность и лучшие характеристики по сравнению с более ранними моделями на малых высотах и в условиях радиоэлектронного противодействия.

Применение на поле боя

Одним из примеров применения этих ракет стали операции во время войны в Персидском заливе. Тогда AIM-7 Sparrow с радиолокационным наведением зарекомендовала себя как мощное оружие класса "воздух-воздух", используемое летчиками-истребителями ВВС. В Воздушных силах США отмечают, что 22 самолета и 3 вертолета Ирака были сбиты этими ракетами.

Оружие для Украины: новости, которые нельзя пропустить

Министерство обороны Украины сообщило, что наша страна получит одни из самых современных БМП, которые обороняют НАТО. Речь идет БМП CV-90, которые передаст Силам обороны Швеция.

Не стоит на месте и вопрос с передачей Украине современной авиации. Несколько стран уже согласились обучать украинских пилотов на F-16. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что есть возможность и для получения истребителей Eurofighter Typhoon. По его словам, Украине нужно 120 современных истребителей.

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