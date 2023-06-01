Работы будут выполняться в Аммане, Иордания, с предполагаемой датой завершения 30 мая 2024 года.

США закупят для Украины установки Gepard на более $118 миллионов. Об этом сообщается в контракте, размещенном на сайте Пентагона.

Согласно сообщению, компания Global Military Products получила контракт на сумму 118,375 миллиона долларов США на закупку и поставку 35-мм систем противовоздушной обороны Gepard. Работы будут выполняться в Аммане, Иордания, с предполагаемой датой завершения 30 мая 2024 года.

Согласно тексту контракта, средства в размере 118 миллионов 375 тысяч 740 долларов США были выделены в рамках программы зарубежных военных продаж (Инициатива содействия безопасности Украины) за 2010 финансовый год.

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Военная помощь Украине

Ранее США объявили новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью в 300 миллионов долларов, который в основном включает различные боеприпасы.

В частности, в рамках этого пакета Украина впервые получит ракеты AIM-7 Sparrow стоимостью 125 тысяч долларов, которые могут атаковать высокопроизводительные самолеты и ракеты с любого направления.

Установки Gepard - что о них известно

Gepard - немецкая зенитная самоходная установка предназначена для прикрытия сухопутных войск, а также уничтожение воздушных и наземных/надводных целей на дальности до 4500 метров.

Ранее посольство Германии в Украине отмечало, что немецкие установки Gepard, несколько десятков которых Германия уже передала Украине, оказались эффективны против иранских БПЛА "Шахед-136".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украина в августе получит дополнительные боеприпасы для этих установок.

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