США объявили новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью в 300 миллионов долларов. В основном в него войдут различные боеприпасы, в том числе зенитные ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Отмечается, что это уже 39-й раунд выделения военной помощи Украине с августа 2021 года, который обеспечивается за счет складских запасов американской армии.
"Он включает в себя ключевые возможности для поддержки украинских ПВО, поскольку они храбро защищают украинских солдат, гражданских лиц и критически важную инфраструктуру в условиях продолжающихся авиаударов России, убивающих мирных жителей по всей стране", – говорится в сообщении.
Опубликованный список передаваемых вооружений содержит лишь наименования без указания количества:
- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
- ракеты AIM-7 для ПВО;
- системы ПВО Avenger;
- ПЗРК Stinger;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
- 105-мм танковые боеприпасы;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов;
- противотанковые комплексы АТ-4;
- более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- оборудование для разминирования;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- приборы ночного видения;
- запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.
Западная военная помощь Украине – последние новости
Минобороны сообщило, что на вооружение украинской армии скоро поступят самые современные БМП – шведские CV-90. Сколько машин получит Украина, по понятным причинам не сообщается. Однако известно, что украинские экипажи уже заканчивают обучение на этих БМП.
По словам главы Минобороны Алексея Резникова, среди стран-партнеров Украины, не входящих в НАТО, Австралия оказалась самым крупным поставщиком оружия для украинской армии. Министр отдельно похвалил австралийские бронеавтомобили Bushmasters и открыто выразил пожелание получить для ВСУ австралийские бронетранспортеры Hawkie.