Новый пакет помощи включает ракеты для Patriot / фото twitter.com/oleksiireznikov

США объявили новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью в 300 миллионов долларов. В основном в него войдут различные боеприпасы, в том числе зенитные ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что это уже 39-й раунд выделения военной помощи Украине с августа 2021 года, который обеспечивается за счет складских запасов американской армии. 

"Он включает в себя ключевые возможности для поддержки украинских ПВО, поскольку они храбро защищают украинских солдат, гражданских лиц и критически важную инфраструктуру в условиях продолжающихся авиаударов России, убивающих мирных жителей по всей стране", – говорится в сообщении.

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Опубликованный список передаваемых вооружений содержит лишь наименования без указания количества:

  • дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
  • ракеты AIM-7 для ПВО;
  • системы ПВО Avenger;
  • ПЗРК Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов;
  • противотанковые комплексы АТ-4;
  • более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • оборудование для разминирования;
  • подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • приборы ночного видения;
  • запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

Западная военная помощь Украине – последние новости

Минобороны сообщило, что на вооружение украинской армии скоро поступят самые современные БМП – шведские CV-90. Сколько машин получит Украина, по понятным причинам не сообщается. Однако известно, что украинские экипажи уже заканчивают обучение на этих БМП.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, среди стран-партнеров Украины, не входящих в НАТО, Австралия оказалась самым крупным поставщиком оружия для украинской армии. Министр отдельно похвалил австралийские бронеавтомобили Bushmasters и открыто выразил пожелание получить для ВСУ австралийские бронетранспортеры Hawkie.

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