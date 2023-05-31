Украина получит большое количество боеприпасов со складов американской армии.

США объявили новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью в 300 миллионов долларов. В основном в него войдут различные боеприпасы, в том числе зенитные ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что это уже 39-й раунд выделения военной помощи Украине с августа 2021 года, который обеспечивается за счет складских запасов американской армии.

"Он включает в себя ключевые возможности для поддержки украинских ПВО, поскольку они храбро защищают украинских солдат, гражданских лиц и критически важную инфраструктуру в условиях продолжающихся авиаударов России, убивающих мирных жителей по всей стране", – говорится в сообщении.

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Опубликованный список передаваемых вооружений содержит лишь наименования без указания количества:

дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

системы ПВО Avenger;

ПЗРК Stinger;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

105-мм танковые боеприпасы;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов;

противотанковые комплексы АТ-4;

более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию;

оборудование для разминирования;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

приборы ночного видения;

запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

Западная военная помощь Украине – последние новости

Минобороны сообщило, что на вооружение украинской армии скоро поступят самые современные БМП – шведские CV-90. Сколько машин получит Украина, по понятным причинам не сообщается. Однако известно, что украинские экипажи уже заканчивают обучение на этих БМП.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, среди стран-партнеров Украины, не входящих в НАТО, Австралия оказалась самым крупным поставщиком оружия для украинской армии. Министр отдельно похвалил австралийские бронеавтомобили Bushmasters и открыто выразил пожелание получить для ВСУ австралийские бронетранспортеры Hawkie.

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