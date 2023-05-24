Сроки поставок дипломат не уточнил.

Танки Leopard 1A5, которые скоро получат Вооруженные силы Украины, показали на видео. Ролик с танками опубликовал посол Украины в Германии Алексей Макеев в Twitter.

По информации дипломата, всего партнеры передадут Украине 110 танков Leopard 1A5.

При этом сроки поставок Макеев не уточнил.

Видео дня

"110 Leopard 1A5. Уже скоро", - написал он в подписи к опубликованных видео и фото на фоне танка.

Передача Leopard 1 Украине - актуальное

На днях стало известно, что Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1 до июня.

До этого, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете помощи Украине на 2,7 миллиарда евро. В этот пакет, в частности, вошли танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

"Мы не ослабляем нашу поддержку: Германия предоставляет новый пакет военной помощи", - заявил он.

Танки Leopard 1 - боевой танк второго поколения был разработан и производился в Западной Германии.

Стал первым германским танком, созданным после Второй мировой войны. Работы над танком начались совместно с Францией в 1950-е, однако со временем сотрудничество прекратилось.

Взят на вооружение в 12 странах на четырех континентах. По-прежнему остается на вооружении во многих странах. К 1984 году было изготовлено 4744 единицы.