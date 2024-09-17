Для многих потенциальных операторов этой ракеты отсутствие интеграции в F-16 вряд ли станет проблемой.

Американский оборонный гигант Lockheed Martin раскрыл детали своей новой крылатой ракеты семейства AGM-158 JASSM, которая должна получить большую дальность чем даже у 900-км JASSM-ER.

Как сообщает военный портал Defence Express, Lockheed Martin провел демонстрацию проекта по созданию новой версии крылатой ракеты семейства AGM-158 JASSM, которая должна иметь наибольшую дальность при сохранении штатной 450-кг боевой части.

"Новая разработка позиционируется, как AGM-158 XR, а не JASSM-XR, что связано с продвижением всего семейства AGM-158, которое включает не только JASSM и JASSM-ER для поражения наземных целей, но и противокорабельную LRASM, которая имеет индекс AGM-158C", - пишет Defence Express.

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Эксперты портала обратили внимание, что всех основных характеристик ракеты не объявлялось, однако некоторые особенности стали известны.

"Для Украины одной из основных из них является то, что AGM-158 XR не подходит к F-16. Это связано с тем, что ракета стала больше для достижения значительно большей дальности. Какой именно в Lockheed Martin не сообщили, но считается, что речь идет о 1600 км, то есть аналогичная крылатой ракете Tomahawk", - сказано в публикации.

Также пока неизвестно, на сколько XR увеличилась в размерах, но на фото видно, что хвостовая секция ракеты значительно удлинена. Добавляется, что JASSM-ER имеют длину 4,26 м при ширине 63,5 м. Defence Express акцентируют, что в описании к новой ракете прямо указано: носителями AGM-158 XR будут F-35 всех версий, F/A-18E, F-15E, а также - все бомбардировщики - B-1, B-2, B-52 и новейший B-21. При этом для F-35 увеличение размеров ракеты не имеет особого значения. Суть в том, по словам специалистов, что даже обычная JASSM не помещается во внутренние отсеки вооружения. Именно поэтому под этот истребитель интегрированы Joint Strike Missile, а все AGM-158 все равно запускаются с внешних пилонов. В то же время для многих потенциальных операторов этой ракеты отсутствие интеграции в F-16 вряд ли станет проблемой.

"В частности AGM-158 XR вряд ли появится в ближайшем будущем, потому что сейчас показан только макет с указанием, что ее можно разработать быстро. Более того, она, в первую очередь, предназначена для США и только после удовлетворения внутренних потребностей, если ее конечно закажет Пентагон, пойдет на экспорт и то, только для "избранных" стран, которые будут вооружены F-35", - говорится в статье.

В то же время отмечается: при определенных альтернативных сценариях, когда США понадобится быстро вооружать партнеров дальнобойным оружием для крылатых ракет семейства AGM-158 существуют альтернативные методы запуска. Первый - морской или наземный, потому что объективно ничто не мешает добавить к ракете ускоритель и запускать ее с корабля или наземной пусковой. Речь идет о том, что такие работы уже проходят с противокорабельной LRASM, которую интегрируют в универсальную пусковую ячейку Mk 41.

Второй метод в определенной степени еще более прагматичный, так как предусматривает запуск ракет AGM-158 путем сброса на поддонах с транспортного самолета благодаря системе Rapid Dragon. Последняя позволяет превратить любой транспортный самолет в бомбардировщик.

Американское оружие

В мае 2024 года сообщалось, что Украина может получить истребители F-16 и ракеты. Тогда Defence Express писал: не факт, что речь идет об авиационных ракетах с дальностью 300-500 км, возможно, речь идет о ракетах к F-16. Отмечалось, что единственным известным вариантом остается AGM-158 JASSM. Это ракета весом концептуально похожа на Storm Shadow и также является тактической крылатой ракетой произведенной по технологии стелс. Базовой версией ракеты можно считать AGM-158A JASSM, которая имеет дальность 370 км и появилась на вооружении еще в 2003 году. За это время дальность ракеты в следующих версиях выросла, в частности в AGM-158B JASSM-ER (в производстве с 2014 года), дальность составляет в 900 км. При этом 450-кг проникающая боевая часть WDU-42/B осталась без изменений.

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