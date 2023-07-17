По его словам, кассетные боеприпасы - эффективное вооружение для бойцов.

Разговоры о передаче Украине кассетных боеприпасов вызвали настоящую истерику в РФ. Владимир Назаренко, заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Национальной гвардии Украины, в эфире "1+1" во время телемарафона рассказал, как предоставление этого вида вооружения повлияет на ход войны.

"Это очень эффективное оружие в той окопной войне, ведь это у оккупантов очень сильная сторона - они постоянно роют норы, к сожалению, как кроты. И кассетные боеприпасы, которые разделяются на очень много маленьких взрывных частей - это именно то вооружение, которое поможет выкуривать их из нор, из окопов, из нарытых участков, укреплений", - говорит Назаренко.

Он добавил, что задача артиллерии, бронетехники, всех подразделений - максимально расчистить путь перед нашими штурмовыми подразделениями для того, чтобы их продвижение было максимально безопасным, чтобы уберечь каждого украинского солдата.

Кассетные боеприпасы для Украины

В начале июля 2023 года США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли кассетные снаряды. В ВСУ уже успели сообщить, что Киев получил это вооружение, но еще не применял.

14 июля 2023 года в Пентагоне подтвердили предоставление Украине кассетных боеприпасов.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что украинские защитники могут применить кассетные боеприпасы на южном участке фронта.

Министр обороны Алексей Резников на полях саммита НАТО заявил, что предоставление Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на войне против оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: