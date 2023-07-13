Украинские военные могут начать применять их уже в ближайшее время, отметил эксперт.

Украинские защитники могут применить кассетные боеприпасы, которые передали Соединенные Штаты, на южном участке фронта. Такое мнение высказал военный эксперт, руководитель Центра стратегических исследований Александр Мусиенко.

В эфире "24 канала" он отметил, что на некоторых позициях на юге украинские защитники выбили врага. Сейчас они закрепляются на этих рубежах для дальнейшего продвижения вперед. По мнению эксперта, именно на юге Силы обороны и применят кассетные боеприпасы для пробивания и уничтожения укрепленных линий обороны противника.

"Я думаю, что в ближайшее время мы увидим успехи на этом направлении. Кассетные снаряды предоставят большие возможности для ВСУ, а остальные уже покажут боевые действия", – добавил он.

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Предоставление кассетных боеприпасов в Украине

7 июля в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. В него вошли кассетные снаряды, 105-мм и 155-мм артиллерийские боеприпасы и другое вооружение.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы. Однако на поле боя украинские военные их еще не применяли.

Стоит отметить, что мир тяготеет к запрету использования кассетных боеприпасов. Существует соответствующая Конвенция по кассетным боеприпасам от 2008 года, однако ни Украина, ни США, ни Россия ее не подписали.

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