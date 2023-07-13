ВСУ будут использовать кассетные снаряды не на всех участках фронта.

Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но на поле боя их еще не задействовала, подтвердил в комментарии CNN командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он выразил уверенность, что этот тип боеприпасов окажет большой эффект на ход боев.

"Мы получили их (кассетные снаряды - УНИАН), мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить (ход боевых действий - УНИАН)", - сказал Тарнавский.

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С кассетными снарядами ВСУ получат преимущество, добавил он.

Отмечается, что Украина не подтверждала прибытие кассетных снарядов, но уже дала заверение Америке, что в густонаселенных районах использовать их не будет. Это подтвердил и сам Тарнавский.

Кассетные боеприпасы для Украины - главное

Кассетные боеприпасы были поводом для долгих споров в Белом доме. После многомесячных дискуссий Вашингтон таки одобрил их передачу Украине.

В новый пакет от Америки также вошли, в том числе, боеприпасы к HIMARS, 32 единицы Bradley, столько же Stryker, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты.

Ни США, ни Украина, ни Россия не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам. Оккупанты неоднократно использовали их как на поле боя против ВСУ, так и по украинскому гражданскому населению.

Для Украины кассетные боеприпасы решат две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем и сокращение численного превосходства России в артиллерии.

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