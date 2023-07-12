По его словам, использование этих снарядов будет ограничено загородными районами.

Министр обороны Алексей Резников на полях саммита НАТО заявил, что предоставление Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на войне против оккупантов.

По словам главы Минобороны, они необходимы, чтобы компенсировать дефицит обычных артиллерийских снарядов, пишет Politico.

"Когда мы получили в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы, это стало изменением правил игры. В июле мы получили разные типы (РСЗО - ред.), это стало следующим изменением правил игры... И я надеюсь, что кассетные боеприпасы (станут - ред.) следующим изменением правил игры как оружие или боеприпасы для освобождения наших временно оккупированных территорий", - подчеркнул Резников.

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Министр отверг неодобрение некоторых стран и гуманитарных групп относительно решения правительства США передать Украине кассетные боеприпасы. Он отметил, что использование этого оружия будет ограничено загородными районами на территории Украины. Кроме того, союзники также будут проинформированы о применении и действии кассетного оружия.

Предоставление кассетных боеприпасов Украине

7 июля в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли кассетные боеприпасы. Хотя это вооружение запрещено в большинстве страны США, Украина и РФ не подписывали этот документ.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что Россия постоянно применяет такие снаряды в войне против Украины. При этом у самой РФ традиционно все опровергают. Они утверждают, что "понимают угрозу для мирного населения".

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что все союзники поняли решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы.

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