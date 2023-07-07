Украинское правительство заверило США в "ответственном использовании" кассетных снарядов.

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Ожидалось, что в него впервые войдут кассетные боеприпасы.

Как сообщил заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Х. Каль на брифинге в Пентагоне, Украина получит 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды. В том числе – самые современные кассетные боеприпасы, которые есть у США – так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (Dual — purpose improved conventional munition – DPICM).

Каль подчеркнул, что долгожданные DPICM нужны Украине, "чтобы защитить свою собственную суверенную территорию". Он также подчеркнул, что украинское правительство заверило США в "ответственном использовании" снарядов этого типа и пообещало не использовать снаряды в гражданских городах и после войны работать над смягчением любого потенциального вреда населению, который они могут нанести.

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Представитель Минобороны США также акцентировал, что Вашингтон будет работать с Киевом, чтобы "минимизировать риски". Каль связал передачу кассетных боеприпасов с украинским контрнаступлением. В частности, он подчеркнул, что продвижение дается украинским силам непросто, поскольку у оккупантов было полгода на обустройство оборонительных полос на востоке и юге.

"Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы поддерживать борьбу в контексте текущего контрнаступления, а также потому, что все идет немного медленнее, чем некоторые надеялись", – прокомментировал он.

Кроме кассетных боеприпасов, как сообщает Пентагон, новый пакет военной помощи будет включать:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты ПВО AIM-7;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

31 гаубицу 155-мм;

32 боевых машины пехоты Bradley;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты трубного пуска (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные системы Penguin;

27 тактических автомобилей для подъема техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

подрывные боеприпасы и системы для очистки препятствий;

стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

запчасти и другое полевое оборудование.

Обновлено (23:18): Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за новый пакет помощи для нашего государства.

"Своевременный, масштабный и очень нужный пакет оборонной помощи от США. Благодарны американскому народу и президенту Джозефу Байдену за решительные шаги, которые приближают Украину к победе над врагом, а демократию – к победе над диктатурой", – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что расширение оборонных возможностей Украины даст новые инструменты для деоккупации наших территорий и приближения мира.

Кассетные боеприпасы для Украины - что надо знать

Украина месяцы назад обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о передаче кассетных боеприпасов. В июле рассмотрение вопроса сдвинулось с мертвой точки. После консультаций с союзниками, партнерами и членами Конгресса президент США Джо Байден решил дать этим поставкам "зеленый свет".

В Белом доме подчеркивали, что Украина нуждается в таком оружии, пока производство артиллерийских боеприпасов для удовлетворения ее потребностей наращивают. В НАТО также акцентировали, что эти снаряды нужны Украине для самозащиты.

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