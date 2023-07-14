В ведомстве не стали уточнять, успели ли украинские военные применить их на поле боя.

Соединенные Штаты подтвердили отправку кассетных боеприпасов, обещанных в новом пакете военной помощи, в Украину. В то же время раскрывать детали Штаты не спешат.

Информацию о предоставлении кассетных снарядов подтвердил на брифинге директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс. Об этом пишет AP. Он заявил, что Украина уже получила обещанные боеприпасы.

"По состоянию на сейчас кассетные боеприпасы действительно были доставлены в Украину", – сказал Смит. При этом он не стал уточнять, успели ли украинские военные применить их на поле боя.

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Предоставление кассетных боеприпасов Украине

В начале июля Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Его сумма составляет 800 миллионов долларов. В пакет вошли и кассетные снаряды. Также Украина получит 105-мм и 155-мм артиллерийские боеприпасы и другую помощь.

Уже в четверг, 13 июля, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Украина получила обещанные кассетные боеприпасы. Он подчеркнул, что на поле боя украинские военные их пока не использовали.

Отметим, что большинство стран против использования кассетных боеприпасов. Существует соответствующая Конвенция по кассетным боеприпасам от 2008 года. Украина, США и Россия ее не подписывали.

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