Теперь опасность Х-22 будут нести не только для юго-востока и центра, но и для севера Украины.

Несколько дней назад появилась информация, что россияне переместили свою стратегическую авиацию - Ту-22, с помощью которых наносятся удары по Украине ракетами Х-22, к северу от Украины.

Такие данные в эфире 1+1 прокомментировал военный эксперт Александр Коваленко. Сначала он посоветовал по этому вопросу обратиться к спикеру Воздушных Сил ВСУ Юрию Игнату, но добавил, что действительно была информация, что оккупанты переместили свои бомбардировщики Ту-22М на аэродром возле Шайковки.

"Это сокращает расстояние отлета до локации пуска ракет в направлении Украины. Преимущественно речь идет о ракетах Х-22, носителями которых являются Ту-22М3. И это уже опасность не сколько для юго-восточных, восточных и центральных областей, столько для севера - Черниговская, Киевская, Сумская области будут в зоне риска", - заявил Коваленко.

Поэтому не исключается, что в ближайшее время Россия будет запускать Х-22 именно по этим областям. Эксперт напомнил, что именно в июне оккупанты использовали аж 18 таких ракет. Вероятно, они делают акцент на использовании Х-22 потому, что им не хватает какой-то другой номенклатуры.

"Возможно, они будут запускать Х-22 по Киеву и Киевской области", - подытожил Коваленко.

Характеристики Х-22М

Длина: 11,6 м

Размах крыльев: 3,2 м

Масса: 5900 кг

Масса боевой части: 900 кг (1000 кг для "инерциальной" версии Х-22)

Скорость крейсерская: 4 Маха

Максимальная дальность запуска: 500 км.

Ранее Коваленко заявлял, что в течение июня Россия осуществила 193 пуска ракет различной номенклатуры, утроив удары по Украине ракетами Х-22. Сбитие этих ракет под силу только ЗРК Patriot и SAMP/T.

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