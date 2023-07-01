В целом, аналитик отметил высокий процент сбития крылатых ракет. В случае с Х-101/555 - это более 90%.

В течение июня Россия совершила 193 пуска ракет разной номенклатуры, в три раза увеличив удары по Украине ракетами Х-22. Также было выпущено 197 иранских "Шахедов", отметил OSINT-исследователь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Из 193 выпущенных ракет ПВО Украины перехватила 157, а с 197 Shahed-136 - 166. В частности - 133/123 - Х-101/555; 21/16 - КРМБ "Калибр"; 12/12 - Искандер-М/К; 9/6 - Х-47М2; 18/0 - Х-22.

В целом, аналитик отметил высокий процент сбития крылатых ракет. В случае с Х-101/555 - это более 90%.

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"В свою очередь, российские оккупанты запускали ракеты Х-22, сбитие которых под силу только ЗРК Patriot и SAMP/T по районам, которые не прикрыты данными комплексами, в связи с чем данный тип ракет и подпортил общую статистику перехватов. Но этот случай, когда исключение подтверждает правило", - описал Коваленко.

Эксперт констатирует, что РФ не снизила интенсивность ракетных ударов по сравнению с маем, но нарастила использование Х-22 в 3 раза. "Всё это указывает на то, что накопленного БК и внутреннего производства им пока хватает для того, чтобы держать темп обстрелов, начатый 28 апреля", - добавил обозреватель.

Что же до дронов-камикадзе, то интенсивность их применения снизилась в 2 раза - 197/166, уточнил Коваленко: "В мае этот показатель составил 413/377. Из этого можно сделать несколько осторожных выводов, ведь такой обвал это не минус 10% или 20%, а нечто куда более серьёзное".

С учётом всего выше озвученного, Коваленко считает, что июль будет показательным относительно того, что из себя представляет нынешний российский ракетный ресурс. Также, по его словам, ВСУ получат ответ относительно причин разительного сокращения применения Shahed-136.

Удары по Украине - последние новости

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военных и гражданских инфраструктурных объектах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В частности, в результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области - 2 гражданских погибли и 6 ранены, школа полностью разрушена.

В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке Херсонской области получила ранения семья с ребенком. В целом, повреждено около 30 гражданских жилых домов.

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