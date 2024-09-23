Польша в свое время переходила на F-16 четыре года, Украина сделала это за год, подчеркнул эксперт.

Украинским военным необходимо от 3 до 6 месяцев для того, чтобы адаптироваться к новым западным самолетам, которые могут поставить партнеры. Такое заявление сделал эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Польша в свое время переходила на F-16 четыре года. Украина сделала это за год", – напомнил он в эфире телеканала "Киев24".

Комментируя возможность получения других западных самолетов, в частности, JAS 39 Gripen или Eurofighter Typhoon, Храпчинский отметил, что с учетом уже проделанной работы со стороны Воздушных сил ВСУ, время адаптации под них сокращается до 3-6 месяцев.

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"Надо понимать, что война диктует нам правила. Визия Воздушных сил, обнародованная в 2020 году, предусматривала с 2026 года закупку западных истребителей в количестве 8-18 единиц в год с последующим увеличением до 100-120 самолетов вообще у Воздушных сил", – добавил эксперт.

Сейчас же речь идет о том, что Украине нужны 5-6 эскадрилий истребителей F-16 по НАТОвским стандартам. В соответствии с ними, в одну эскадрилью входит 18 самолетов.

"То есть мы понимаем, что у нас сжатые сроки для того, чтобы быстро перейти на новый тип самолетов и эффективно применять их против врага", – констатировал Анатолий Храпчинский.

Самолеты для Украины

Украина ведет переговоры о получении истребителей Gripen и Eurofighter. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Рустем Умеров. По его словам, Украине нужны не только F-16 и Mirage-2000.

В то же время летчик-испытатель первого класса, полковник Воздушных сил ВСУ Александр Лиходид говорит, что Украине нужны как минимум 200 истребителей F-16 для установления паритета с россиянами в небе. При этом он не очень доволен потенциальной передачей самолетов Mirage, Gripen и Eurofighter.

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