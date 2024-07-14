В ОП отметили, что Украина "движется в этом направлении".

Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Голосу Америки".

"Это тема, которую президент (Владимир Зеленский) постоянно поднимает перед руководством Швеции. И так было еще до вступления Швеции в НАТО. По понятным причинам, тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализировали свое членство в Альянсе. Сейчас страна в НАТО, и президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны - с соответствующими органами Швеции. Эти истребители такие же хорошие, как и F-16, и мы движемся в этом направлении", - отметил Жовква.

Истребители Gripen для Украины - что известно

В сентябре прошлого года сообщалось, что правительство Швеции рассмотрит возможность передачи самолетов Gripen Украине. Затем стало известно, что страна поставила эти планы на паузу по просьбе партнеров - сейчас все внимание уделяют отправке американских истребителей F-16.

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На днях министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем отметил, что его страна готова предоставить Киеву истребители Gripen в будущем и объяснил, что процесс их передачи был приостановлен, поскольку "Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей - и F-16, и Gripen - слишком много".

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