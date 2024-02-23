Эксперты считают, что у Берлина нет других вариантов, кроме как заказать для Украины вооружение.

Вопрос о передаче дальнобойных ракет Taurus Украине завис в воздухе, но у Германии есть другие варианты. Проблема заключается в том, что Бундесверу необходимо дополнительно заказать ракеты у производителя.

Аналитики Defense Express отметили, что у Германии очень мало ракет Taurus - 150 единиц по состоянию на май 2023 года. При этом возобновление производства свелось к тому, что ракету надо обновить для обеспечения конкурентоспособности.

На это еще накладываются работы по интеграции ракет в Су-24М в течение 6 месяцев, а если сразу под F-16 - то от 1 до 1,5 лет. Теоретически у Германии есть дальнобойные альтернативы по качеству.

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Отмечается, что понятие "вооружение большой дальности" расплывчатое. В эту категорию можно отнести снаряды Vulcano GLR с дальностью 70 км. Их предыдущая версия с дальностью до 50 км в количестве 255 единиц заказали еще в 2022 году, а замечена была в использовании ВСУ с PzH 2000 в сентябре 2023 года.

Эксперты считают, что у Германии нет других вариантов, кроме как заказать для Украины вооружение, потому что в арсенале есть только Taurus. Среди вооружения, которое могли бы изготовить по заказу Берлина - Storm Shadow/SCALP, которые уже активно используются защитниками Украины.

Аналитики указали, что этот вариант эффективнее, чем заказывать для украинцев новую перспективную крылатую ракету наземного базирования JFS-M для HIMARS, которая в лучшем случае появится года через 3-4.

В то же время есть еще один вариант - АО "Украинская оборонная промышленность" и MBDA Deutschland договорились о "совместном изучении программ или возможностей сотрудничества по системам и концепциям противовоздушной обороны, в частности для противодействия БПЛА". В связи с этим предполагается, что компании могут сотрудничать в области дальнобойного вооружения.

Ракеты Taurus для Украины - последние новости

Политики из правящей коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине ракет Taurus. Вице-президент Катрин Геринг-Эккардт заявила, что Берлин обязан быстро поставить крылатые ракеты Taurus украинской армии.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "устал" от дискуссий о передаче Украине ракет большой дальности Taurus.

Позже немецкие СМИ сообщили, что в немецком правительствае, вероятно, изменили позицию по этому вопросу. В частности упоминался тайный проект резолюции Бундестага о поставке Украине "дальнобойного оружия".

22 февраля парламент Германии отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине, предложенную оппозицией, но одобрил предложение правящей коалиции о поставках "дальнобойного оружия".

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