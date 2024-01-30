Киев официально запросил у Берлина крылатые ракеты в мае прошлого года.

Политики из правящей коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца относительно поставки Украине крылатых ракет Taurus. Об этом говорится в материале DW.

В частности, вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт от Партии зеленых заявила, что "мы должны быстро поставить крылатые ракеты Taurus".

"Германия должна выполнять свои обещания. Мы обещали, что мы предоставим все, что мы можем и что нужно Украине. Taurus - это то, что мы имеем, и то, что сейчас нужно Украине", - добавила она.

В свою очередь лидер парламентской фракции Свободной демократической партии Кристиан Дюрр также заявил, что поддержать Киев ракетами "было бы разумно и правильно".

"Мы всегда должны осознавать, что Украина не только защищает себя в борьбе с Путиным, но и демократические ценности и убеждения, которые мы разделяем", – сказал Дюрр.

Издание напоминает, что Киев официально запросил у Берлина крылатые ракеты в мае прошлого года. На днях президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, к сожалению, Германия не готова поставить Украине ракеты.

Помощь Германии Украине - последние новости

Украина и Германия близкие к согласованию гарантий безопасности. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По его словам, "мы на пороге завершения переговоров".

Также УНИАН сообщал, что Германия в 2024 году выделит Украине более 7 миллиардов евро.

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