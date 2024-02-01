Из-за позиции Писториуса, шансы на передачу Украине ракет Taurus становятся еще более призрачными.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "устал" от дискуссий о передаче Украине ракет большой дальности "Таурус", сообщает N-TV.

"Месяцами идут дискуссии о возможных поставках в Украину ракет большой дальности "Таурус". Писториус устал от этих дискуссий. С его негативным отношением надежды Киева (ред, – на получение этих ракет), вероятно, еще больше упадут", – пишет издание.

Издание также пишет, что Taurus является одной из самых современных ракет ВВС и может уничтожать такие цели, как бункерный комплекс, даже с больших высот и расстояний. ПВО противника сложно обнаружить эти крылатые ракеты. Снаряды предназначены для уничтожения неподвижных и сильно укрепленных целей, таких как командные бункеры или мосты, которые имеют высокую стратегическую ценность и наносят серьезные удары противнику.

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Журналисты также напоминают, что осенью Шольц отказался передавать эти ракеты Украине из-за страха эскалации конфликта. Вместо этого партии Grüne и FDP настаивают на доставке этих крылатых ракет.

"Обе парламентские группы хотели бы включить требование о передаче Taurus в совместное предложение по Украине, которое Бундестаг, как ожидается, примет в феврале", – пишут журналисты N-TV.

Помощи Германии Украине: главное

Как сообщал УНИАН, на днях Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли, в частности, бронетехника и противоминные средства, боеприпасы и пайки для питания военных.

DW недавно сообщил, что политики из правящей коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца по доставке Украине крылатых ракет Taurus.

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