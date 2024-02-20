В Бундестаге хотят усилить давление на канцлера Германии Олафа Шольца для поставок Украине дальнобойных вооружений.

Германия, вероятно, готовится к передаче Украине ракет Taurus. Как сообщает немецкое издание Bild, правящая коалиция подготовила секретное предложение о поставках Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. Голосование по этому пакету помощи собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.

Крылатые ракеты Taurus, о которых давно просит Киев, в этом проекте напрямую не упоминаются, однако в нем говорится о "поставках дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора".

BILD в свою очередь, уточняет, что ракеты Taurus как раз подходят под это описание, поскольку они могут достигать целей на расстоянии более 500 километров. Франция и Великобритания уже поставили Украине свои крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, однако они считаются не такими эффективными, как Taurus.

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В Бундестаге хотят усилить давление на канцлера Германии Олафа Шольца для поставок Украине дальнобойных вооружений. Об этом сообщило издание Stern, которое получило соответствующий документ коалиции.

Журналисты пишут, что фракции Социал-демократической партии Германии, Партии зеленых и Свободной демократической партии хотят подать совместную заявку на дополнительное оружие для Украины.

В документе прямо не упоминается ракета Taurus, но в СДПГ (партия Шольца) считают, что смерть диссидента Алексея Навального в российской колонии "заставила переосмыслить ситуацию".

Возможность передачи Taurus Украине - детали

Ранее сообщалось, что политики из правящей коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине ракет Taurus. В частности, вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт от партии Зеленых заявила, что Германия обязана быстро поставить крылатые ракеты Taurus ВСУ.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "устал" от дискуссий о передаче Украине ракет большой дальности Taurus.

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