Возможно, под этим обозначением подразумеваются ракеты Taurus.

Парламент Германии отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине, предложенную оппозицией, но одобрил предложение правящей коалиции о поставках "дальнобойного оружия". Об этом сообщает пресс-служба Бундестага.

Предложение парламентской группы ХДС/ХСС, в котором прямо упоминаются ракеты Taurus, получило поддержку только 182 депутатов. Против голосовали 480, еще 5 воздержались.

После этого на голосование была вынесена альтернативная резолюция, предложенная правящей коалицией. В этом документе ракеты Taurus прямо не упоминаются, но говорится о "поставках дополнительных систем оружия дальнего действия". До сих пор Германия не передавала Украине никакого оружия, которое можно было бы подвести под такое определение.

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Коалиционную резолюцию утвердили: 382 голосаа "за", 284 голоса "против", 2 депутата воздержались.

На то, что в принятой резолюции речь идет о ракетах, намекает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В характерном для себя стиле он опубликовал в своем телеграм-канале стикер летящей ракеты сразу, как стало известно о решении Бундестага.

Проблема с поставкой ракет Taurus Украине

Как писал УНИАН, Германия уже много месяцев уклоняется от передачи Украине ракет "воздух-поверхность" Taurus. В январе немецкая оппозиция внесла в парламент резолюцию о немедленной поставке ракет Украине, но депутаты отклонили документ.

Но на этой неделе немецкие СМИ распространили информацию, что правительство Германии, вероятно, изменило свою позицию по этому вопросу. В частности упоминался тайный проект резолюции Бундестага о поставке Украине "дальнобойного оружия". Именно этот документ сегодня и был утвержден в немецком парламенте.

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