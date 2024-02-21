Эти ракеты предназначены для поражения укреплений и бункеров, отметил эксперт.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, сколько Украине нужно дальнобойных ракет Taurus и как их могут использовать Силы обороны. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире телемарафона.

Он напомнил, что это большие крылатые ракеты, которые предназначены для поражения укреплений, бункеров, то есть достаточно защищенных объектов, на расстоянии 300 и более километров.

"То есть, фактически - вся протяженность Крыма. А это значит, что и Керченский мост, и такие логистические хабы как Джанкой с его железной дорогой - в зоне досягаемости Taurus", - отметил Кузан.

По словам аналитика, Украине нужно много дальнобойных ракет, чтобы наносить удары сначала по системам противовоздушной обороны, по радарам врага, его пусковым установкам.

"И тогда эту ракету можно "доставить" к главным укрпилительным объектам. На фронте это не будет отражено напрямую в ближайшее время. Но в перспективе системные удары по российским тылам дезоорганизуют работу российских оккупантов на южном направлении. Весь вопрос лишь в том, сколько этих ракет нам передадут. Потому что нам нужны сотни. И именно сотнями этих ракет в течение длительного времени - месяц-полтора - нужно бить по российским тылам", - сказал Кузан.

Он добавил, Если же нам передадут меньшее количество, то придется выбирать приоритетные цели и именно их поражать.

Дальнобойные ракеты для Украины - актуальное

Как сообщал УНИАН, Украина длительное время ведет переговоры с партнерами о предоставлении дальнобойных ракет. На сегодняшний день Германия приближается к принятию решения о передаче Украине ракет Taurus, а США ищут возможность предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник также высказал мнение относительно того, сколько Украине нужно дальнобойного оружия, чтобы парализовать логистику РФ. Он считает, если США действительно передадут более мощные баллистические ракеты большой дальности ATACMS, то в зависимости от количества, первоочередной задачей для этого оружия должна стать железная дорога на временно оккупированных территориях. Относительно вероятной передачи немецких Taurus, то Украина вряд ли может рассчитывать на большое количество этих ракет, считает он.

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