Под эту ракету переделывали МиГ-31.

Предшественником российской ракеты Х-47М2 "Кинжал", может быть советская противоспутниковая ракета 79М6 "Контакт", которую должны были запускать из переделанного под нее МиГ-31Д.

Такое предположение сделали эксперты Defense Express. Они рассмотрели, какие особенности с МиГ-31Д как носителя "Контакта" вполне могли "перекочевать" и на МиГ-31К как носителя "Кинжала".

Проектные характеристики советской ракеты предусматривали, что ее носитель должен был соответствовать следующим параметрам:

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дальность полета самолета до точки пуска до 600 км;

высота пуска - 15-18 км;

скорость полета при пуске 2120 – 2230 км / ч;

точность выхода на точку пуска-смещение боковое до 2 километров, и до 2 градусов по курсу.

Эти характеристики тогда так и остались лишь теорией. Перейти к испытаниям не успели, поскольку до развала СССР два опытных образца МиГ-31Д успели только провести летные испытания, а пуски "Контакта" вообще не состоялись.

По словам экспертов, для МиГ-31К, вероятно, тоже могут быть строго определены параметры скорости и высоты полета в момент пуска, и по дальности для выхода на пусковой рубеж. Как утверждается в некоторых источниках, при переработке МиГ-31 под "Контакт" нужно было провести небольшое количество изменений:

демонтаж носовой РЛС с заменой на макет массой 200 килограммов;

демонтаж всех штатных пилонов;

установка подфюзеляжного пилона под "Контакт";

установка "ласт" на конечностях крыльев для большей устойчивости.

Проектирование стартовало в 1983 году, а уже в 1985 году начали строить опытную машину. Еще через два года перешли к испытаниям.

"И это при том, что изготовление МиГ-31Д происходило из строевых МиГ-31. Из чего можно сделать вывод, что российские инженеры могли унаследовать от своих советских коллег умение затягивать работы по тем или иным "вундерваффе", - добавляют эксперты.

Как напомнило издание, в 2009 году главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник Зелин заявлял о реанимации проекта модификации МиГ-31 под "противоспутниковую оборону". В 2018 году появились фото с якобы испытаний МиГ-31Д, однако "ласт" у самолета не было. При этом сами пропагандисты подчеркивали, что показан носитель "Контакта". По мнению аналитиков, указанные моменты могут подтвердить гипотезу о предшественнике ракеты "Кинжал".

Ракеты "Кинжал" - последние новости

Ранее УНИАН рассказывал, чем опасен "Кинжал" и почему его трудно сбить. Тогда указывалось, что существует мнение, будто данный тип вооружения был создан на базе баллистической ракеты комплекса "Искандер". Эта информация появилась после того, как удалось визуально сравнить "Кинжал" и ракету 9М723 "Искандера". Достоверно определить точные характеристики ракеты пока не представляется возможным - все, что получается узнать о ней, можно сделать только через российские СМИ.

Специалисты, исследующие российское вооружение, получили информацию, почему не взрываются некоторые боевые части российских ракет Х-47 "Кинжал". Такая ситуация является не следствием брака, она связана с конструкторскими решениями российских разработчиков.

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