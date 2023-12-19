Россия приберегает эти ракеты для ударов по самым ценным и хорошо защищенным целям.

Баллистические ракеты "Кинжал" являются одним из "супероружий" Путина, и Россия во многом полагалась на их якобы непобедимость. Однако украинская ПВО успешно противостоит этой угрозе, пишет Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"KILLJOY" (ракета "Кинжал" по классификации НАТО, - УНИАН), одно из шести "супероружий", объявленных президентом Путиным в 2018 году, призвано сыграть важную роль в будущей военной доктрине России. В войне в Украине Россия приберегла это оружие для того, что она считает ценными и хорошо защищенными целями", - говорится в сообщении разведки.

Так, отмечается, что 14 декабря российские ВВС, скорее всего, впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету "Кинжал". В британской разведке сообщают, что Россия запустила как минимум одну ракету по центральной Украине, вероятно, нацеленной на военный аэродром.

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При этом Россия уже применяла такие ракеты ранее.

"Многие запуски, вероятно, не достигли намеченных целей, в то время как Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы", - отмечают в британской разведке.

Ракеты "Кинжал" что известно

В последний раз оккупанты атаковали Украину ракетами "Кинжал" 14 декабря. Сообщалось, что в Киевской области был сбит один "Кинжал". При этом еще одна ракета ударила в район староконстантинова Хмельницкой области.

Ранее военный аналитик Александр Коваленко отмечал, что российские оккупанты не могут осуществить массированный удар по Украине аэробаллистическими ракетами "Кинжал", поскольку носителями таких ракет являются самолеты МиГ-31К, а их у противника мало.

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