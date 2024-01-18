Отмечается, что это связано с конструкторскими решениями российских разработчиков.

Специалисты, исследующие российское вооружение, получили информацию, почему не взрываются некоторые боевые части российских ракет Х-47 "Кинжал". Такая ситуация является не следствием брака, она связана с конструкторскими решениями российских разработчиков, пишет Defense Express.

"В середине боевой части Х-47 "Кинжал" нет контактного взрывателя. За инициацию отвечает электронная система, находящаяся в аппаратном блоке ракеты, где также размещена батарея. Этот блок соединяется проводом с боевой частью. Но при сбитии существует вероятность обрыва, в таком случае боевая часть остается неактивированной", - говорится в публикации.

Предполагается. что такое решение российскими разработчиками было принято сознательно и связано с конструкционными особенностями Х-47 "Кинжал", схемой размещения блоков и использованием боевой части, предназначенной для проникновения.

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"Вполне возможно, что возведение боевой части происходит только при приближении ракеты к земле. В частности, такие схемы традиционно используют в баллистических ракетах", - добавили аналитики.

Не исключено, что россияне использовали при создании "Кинжалов" схему, которая перекочевала с "Точки-У" на "Искандер".

Российские ракеты "Кинжал" - почему Китай разочарован

Напомним, китайские аналитики все чаще критикуют российские ракеты "Кинжал", заявляя, что они "вряд ли окажут существенное влияние" в бою с западным вооружением.

Пекин надеется, что его собственная гиперзвуковая ракета "Дунфэн" (Dongfeng) изменит правила игры в плане способности уничтожать американские авианосцы. Однако, провальные пуски Россией "Кинжалов" по Украине уверенности в этом не добавляют: китайские аналитики пришли к выводу, что "Кинжал" вовсе "не та звезда, какой его изображает Москва".

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