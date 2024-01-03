Рассказываем, что нужно знать, когда страну обстреливают ракетами типа "Кинжал".

О ракетном комплекте "Кинжал" до определенного момента не было известно практически ничего, но в СМИ начала появляться информация о том, что в марте 2022 года украинские города были атакованы именно таким оружием, подобные ракеты падают и до сих пор. УНИАН выяснил характеристики ракеты "Кинжал", ее опасность и даже стоимость.

Что такое "Кинжал" - ракета, быстрее скорости звука

Существует мнение, что данный тип вооружения был создан на базе баллистической ракеты комплекса "Искандер". Эта информация появилась после того, как удалось визуально сравнить "Кинжал" и ракету 9М723 "Искандера". Достоверно определить точные характеристики ракеты пока не представляется возможным - все, что получается узнать о ней, можно сделать только через российские СМИ.

Также похожа на баллистическую ракету воздушного базирования Х-15 ракета "Кинжал" - характеристики в некотором роде совпадают, например, она тоже запускается с самолета и летит к цели по баллистической траектории. Однако Х-15 могла лететь максимум на 300 км и создавалась для ядерных снарядов, потому что была уязвимой для ПВО противника. Тем не менее, некоторые военные эксперты считают, что Х-15 тоже стала основой для создания "Кинжала".

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Примечательно, что скорость ракеты "Кинжал" в 10 раз выше скорости звука, и лететь такая "игрушка" может на 2000 км, а если запускается с самолета, то на 3000 км. Более того, российские СМИ утверждают, что она способна нести ядерную боеголовку и маневрировать в полете, хотя официально Минобороны РФ это не подтверждало.

Почему ракета "Кинжал" называется аэробаллистической

Во-первых, стоит понимать, что ракеты бывают двух типов - крылатые и баллистические. Крылатые летят по воздуху, как самолет, поддерживаемые крыльями. Баллистические, в свою очередь, движутся по инерции, поднимаясь, пока работает двигатель, а потом падают к цели.

Аэробаллистическая ракета - это та, которая может маневрировать в плотных слоях атмосферы за счет своего корпуса, который сам создает подъемную силу. Перехватить такую ракету сложнее, чем крылатую или баллистическую из-за сложностей в подсчете ее траектории.

В России "Кинжал" - ракета, характеристики которой, в первую очередь, определены словом "комплекс", потому что носитель ее - самолет МИГ-31К играет существенную роль. Он поднимается на высоту до 15 км, разгоняется и выпускает ракету. Это позволяет ракете набрать скорость, не тратя топливо, подняться на 20 км, набрать сверхзвуковую скорость и лететь к цели.

Чем опасна ракета "Кинжал" - радиус поражения и сложности для ПВО

Ракета "Кинжал" - скорость которой определена, как сверхзвуковая - довольно серьезная проблема для многих систем ПВО. В основном, именно из-за скорости - ракета оставляет мало времени на перехват с момента пуска. Однако сам носитель ракеты - самолет МИГ-31К - можно увидеть на радаре, сразу определив, откуда будут запуски.

Сбить ракетой ПВО "Кинжал" все равно трудно из-за ее скорости и способности маневрировать - просчитать траекторию полета гиперзвуковой цели надо не только точно, но и быстро. Единственное, что может "спасти ситуацию" - это потеря либо в высоте, либо в скорости при условии маневра "Кинжала".

Вторая проблема ракеты в том, что она использует ложные цели, хотя, как именно они работают, достоверной информации нет. Либо излучают тепло, что мешает обнаружить ракету в инфракрасном поле, либо создают радиопомехи. К тому же, у многих комплексов ПВО есть "мертвая воронка" - зона в форме конуса, попадая в которую, ракета или не видна совсем, или видна плохо.

Таким образом получается, что ракета "Кинжал" (радиус поражения, напоминаем, 2-3 тысячи км) - довольно опасная вещь. К тому же, дорогая - стоимость ракеты "Кинжал" разные источники оценивают в сумму около 10 млн долларов для каждого экземпляра.

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