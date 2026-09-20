Дания выделила Украине внеочередной пакет помощи для укрепления ПВО

Пакет помощи был сформирован по итогам телефонных переговоров министра обороны Украины Евгения Хмары с его датским коллегой Йеппе Бруусом.

Дания, решившая креативно наказать Россию за инцидент с вертолетом, передает Украине внеочередной пакет военной помощи на сумму около 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что это уже 34-й пакет помощи, выделенный Данией с начала полномасштабного вторжения России.

"Пакет помощи сформирован по итогам телефонных переговоров министра обороны Украины Евгения Хмары с его датским коллегой Йеппе Бруусом, которые состоялись ранее на этой неделе", - добавили в ведомстве.

Видео дня

В ведомстве добавили, что с начала полномасштабного вторжения Дания остается одним из лидеров по оказанию оборонной помощи и продолжает внедрять новые форматы военного сотрудничества.

"Благодарим правительство и парламент Дании за принципиальную позицию и поддержку Украины, в частности на фоне российских гибридных атак и провокаций против наших союзников. Вместе мы сильнее!" - говорится в сообщении.

Помощь Украине

Ранее Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине военного оборудования и услуг на сумму 2,7 млрд долларов для модернизации систем противовоздушной обороны.

В случае заключения соглашения Украина будет финансировать его за счет взносов европейских партнеров и американской программы иностранного военного финансирования (FMF), средства на которую были выделены во время президентства Джо Байдена.

Вас также могут заинтересовать новости: