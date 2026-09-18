Дания решила оригинально наказать Россию за инцидент с вертолетом

В Дании настаивают, что российские провокации их не запугают.

Дания нашла креативный способ наказать Россию за провокацию с вертолетом, произошедшую на днях в Балтийском море. В ответ на агрессивные действия россиян Копенгаген решил ускорить оказание военной помощи Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительство скандинавской страны.

По словам датских чиновников, новый пакет поддержки для Украины оценивается в 1,8 миллиарда датских крон (276 миллионов долларов) и будет направлен на нужды противовоздушной обороны.

"Если россияне думают, что заставят нас дрожать... тогда наш ответ – быстрее, чем мы планировали, усилить нашу поддержку Украины", – сказал журналистам министр обороны Йеппе Бруус после встречи с парламентариями.

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Как отмечает Reuters, Дания с самого начала полномасштабной войны была одним из самых ярых сторонников Украины и является лидером по объему финансовой помощи в пересчете на душу населения.

"Если кто-то думает, что может оказать на нас давление, чтобы мы отказались от нашей поддержки Украины, он ошибается", – заявил министр иностранных дел страны Ларс Локке Расмуссен.

Инцидент с датским вертолетом

Как писал УНИАН, в начале недели стало известно, что на днях российский военный корабль выпустил две сигнальные ракеты в направлении датского военного вертолета, когда тот проводил стандартную фотофиксацию российского корабля в международных водах недалеко от датского побережья. Сообщалось, что одна из ракет пролетела опасно близко к воздушному судну.

После инцидента российского посла в Копенгагене вызвали "на ковёр" в датский МИД, а само событие объявили серьёзной эскалацией.

Между тем в России наградили капитана, выпустившего сигнальные ракеты в сторону датского вертолета, медалью "За боевые заслуги". По версии российского Минобороны, экипаж действовал с целью "предотвращения провокации", после чего вертолёт покинул район корабля.

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