США одобрили продажу Украине ПВО и боеприпасов на $2,7 миллиарда

Потенциальное соглашение по продаже должно пройти процедуру рассмотрения в Конгрессе.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине военного оборудования и услуг на сумму $2,7 млрд для модернизации систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в случае заключения соглашения Украина будет финансировать его за счет взносов европейских партнеров и американской программы иностранного военного финансирования (FMF), средства на которую были выделены во время президентства Джо Байдена.

Госдепартамент уточнил, что программа FMF предусматривает предоставление грантовой помощи, позволяющей странам приобретать оружие и оборонное оборудование американского производства.

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"Средства FMF будут зачислены в качестве взноса США в Инвестиционный фонд восстановления Украины на условиях возмещения в соотношении 1:1", – уточнили в Госдепартаменте.

Инвестиционный фонд восстановления Украины был создан в рамках соглашения о минеральных ресурсах, подписанного между США и Украиной в прошлом году.

Какое оружие может получить Украина

По данным Госдепартамента, пакет включает:

ракеты-аналоги С-300;

ракеты GAM-67; ракетные системы ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия;

комплекты для модернизации пусковых установок и мобильных систем запуска;

радары для систем противодействия беспилотникам.

В Госдепе уточнили, что потенциальное соглашение ещё должно пройти процедуру рассмотрения в Конгрессе.

США и война в Украине

США остаются одним из ключевых партнеров Украины в противостоянии российской агрессии. Вашингтон оказывает Киеву военную и разведывательную поддержку.

В августе президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности о ежемесячных поставках ракет для систем Patriot.

Кроме того,США возобновили полный обмен разведывательной информацией с Украиной. Эти данные используются украинскими силами для планирования операций и определения вражеских целей для нанесения ударов.

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