РФ занимается переоборудованием старых военных баз времен Холодной войны и созданием новых объектов.

Россия усиливает военное присутствие и испытывает новейшее оружие в Арктике.

Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что так РФ стремится защитить свое северное побережье и открыть новый транспортный путь для перевозок из Азии в Европу.

Расширение российских военных баз в регионе видно на спутниковых снимках, опубликованных CNN.

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Особое беспокойство у военных экспертов и западных чиновников вызывает российское "супероружие" - торпеда 2М39 "Посейдон". Ее дальнейшие испытания ожидаются в этом году, как утверждают российские государственные СМИ.

Этот беспилотный аппарат питается от малогабаритного атомного реактора и, по замыслу конструкторов, должен проходить на глубине незамеченным - мимо системы береговой охраны.

По словам российских чиновников, этот беспилотник смогут оснастить боеголовкой мощностью в десятки мегатонн, что повлечет радиоактивные волны, способные сделать большие территории побережья непригодными для проживания на десятки лет.

В то же время спутниковые снимки, которые CNN предоставила компания Maxar, свидетельствуют о значительном и постоянном наращивании российских военных баз и техники на арктическом побережье страны, которые вместе с подземными хранилищами, вероятно, предназначены для торпед "Посейдон" и другого новейшего высокотехнологичного оружия.

Эксперты заметили бомбардировщики и истребители МиГ-31БМ на Крайнем Севере и новые радиолокационные системы ближе к побережью Аляски.

При этом наращивание российской военной мощи отражает передвижение войск НАТО и США.

Как заявил CNN источник в Госдепартаменте США, военный вызов со стороны россиян в Арктике существует. По его словам, в частности, РФ занимается переоборудованием старых военных баз времен холодной войны и созданием новых объектов на Кольском полуострове у Мурманска.

Так, спутниковые снимки свидетельствуют о медленном и методичном развитии аэродромов и баз в форме «трилистника» в нескольких местах на арктическом побережье России за последние 5 лет.

Базы расположены на российской территории и являются частью обороны границ и береговой линии страны.

Однако американские чиновники обеспокоены, что эти силы могут использовать для установления фактического контроля над территориями Арктики, которые расположены дальше. Вскоре эти территории освободят от льда.

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Представитель Пентагона Томас Кэмпбелл рассказал, что Россия переоснащают советские аэродромы и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры и увеличивает флот ледоколов. По его словам, Россия также расширяет сеть систем противовоздушной и береговой обороны, таким образом усиливая возможности по защите доступа к большим частям Арктики.

В арктическом регионе также регулярно проводят испытания высокотехнологичного оружия, как рассказывают российские и западные чиновники.

В ноябре Россия объявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон", которую планируют использовать для поражения кораблей противника.

На прошлой неделе российское государственная агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило об успешном завершении испытаний ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". По словам источника агентства, все четыре ракеты попали в цель, а в мае-июне начнутся новые испытания.

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Автор: Таня Поляковская